Son Dakika Haberleri: TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1'i ağır 4 yaralı

TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1'i ağır 4 yaralı

2 saat önce

Sakarya'da TEM otoyolunda otomobil, tıra arkadan çarptı.

TEM'de otomobil tıra ok gibi saplandı: 1'i ağır 4 yaralı, System.String[]
Sakarya'da TEM otoyolunda otomobil, tıra arkadan çarptı. Tırın dorsesine saplanan otomobil metrelerce sürüklenirken, kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.45 sıralarında TEM otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Recep Y. idaresindeki 34 GB 4284 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Yılmaz D. idaresindeki 54 HP 021 plakalı tırın dorse kısmına adeta ok gibi saplandı. Otomobilin tırın arkasında metrelerce sürüklendiği kazada otomobil sürücüsü Recep Y., Betül M., Şeyda Y. ve Emre Y. yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermeleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye ekiplerince yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Emre Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası polis ekiplerince trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:20 Kaynak: İHA
Sakarya, TEM Otoyolu, Güncel
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