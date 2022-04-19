TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı - Son Dakika
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TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı

19.04.2022 20:30

TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı Kocaeli TEM Otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü, önce yolcu otobüsüne çarptı, ardından otoyol kenarındaki yeşil alana savrularak durabildi.

TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobilin sürücüsü, önce yolcu otobüsüne çarptı, ardından otoyol kenarındaki yeşil alana savrularak durabildi. Kazada sürücü yaralanırken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Derince ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 41 AGC 812 plakalı Ford marka otomobil ile aynı istikamette seyir halinde giden, M.T. hakimiyetindeki 34 ELE 823 plakalı MAN marka yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak yeşil alana savrularak durabildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Sürücünün hayati tehlikesi bulunmazken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı
TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı
TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı
TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı
TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı
TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı

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TEM Otoyolu, Otomobil, İstanbul, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de otomobil yolcu otobüsüne çarptı : 1 yaralı - Son Dakika
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