TEM'DE OTOMOBİLİ İTENLERE ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika
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TEM'DE OTOMOBİLİ İTENLERE ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI

08.07.2022 11:14

ATAŞEHİR TEM Otoyolunda arızalanan aracı emniyet şeridine iten 2 kişiye arkadan gelenotomobil çarptı.

ATAŞEHİR TEM Otoyolunda arızalanan aracı emniyet şeridine iten 2 kişiye arkadan gelen

otomobil çarptı. Kazada, 3 kişi yaralanırken sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Genç yönetimindeki 34 RY 0294 plakalı otomobil arızalanınca araçtaki 2 kişi inerek otomobili emniyet şeridine itmeye başladı.

Bu sırada Hasan Kuşuğurturan yönetimindeki otomobil, aracı itenlere çarptı. Feci kazada bozulan aracı iten 2 kişi ile sürücü Hasan Kuşuğurturan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis, itfaiye ve ambulans ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki en yakın hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle bir şerit kapatılırken, trafik durma noktasına geldi. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.

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Son dakika haber | Ataşehir TEM Otoyolu'nda bozulan aracı ittikleri esnada araç çarptı: 3 yaralı Son dakika haber | Ataşehir TEM Otoyolu'nda bozulan aracı ittikleri esnada araç çarptı: 3 yaralı SULTANGAZİ'DE İKİ ÇOCUK ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA İLERLEDİ SULTANGAZİ'DE İKİ ÇOCUK ÇALDIKLARI OTOMOBİLLE ARAÇLARA ÇARPA ÇARPA İLERLEDİ
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'DE OTOMOBİLİ İTENLERE ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TEM'DE OTOMOBİLİ İTENLERE ARKADAN GELEN ARAÇ ÇARPTI - Son Dakika
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