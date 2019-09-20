Tem'de otomobilin çarptığı kadın öldü

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ----------------------------- -Olay yeri -Hayatını kaybeden kadının cenazesi -Sağlık ekipleri - Polis ekiplerinin çalışması -Kaza yapan aracın görüntüsü -Kaza yapan araçta bulunanların görüntüsü -Kaza yapan sürücünün cep telefonu ile yakınlarına haber vermesi -Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması -Oluşan trafik -Genel ve detay görüntüler

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

8 kişilik kefen ve bir kılıçla yakalanan adamın 155'e 2 bin çağrı yaptığı ortaya çıktı!