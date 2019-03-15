Son Dakika Haberleri: Tem'de Otoyolu Hadımköy Gişelerde Kaza: 1 Ölü 2 Yaralı

Tem'de Otoyolu Hadımköy Gişelerde Kaza: 1 Ölü 2 Yaralı

53 dakika önce

TEM'de otoyolu Hadımköy gişelerde kaza: 1 ölü 2 yaralıİSTANBUL - İstanbul TEM Otoyolu Hadımköy gişelerde bir minibüsün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

TEM'de otoyolu Hadımköy gişelerde kaza: 1 ölü 2 yaralı

İSTANBUL - İstanbul TEM Otoyolu Hadımköy gişelerde bir minibüsün kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında TEM Otoyolu Hadımköy gişeler mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre 34 GK 6945 plakalı Arafat Ergün yönetimindeki panelvan minibüs emniyet şeridinde bulunan 34 BG 5378 plakalı Mustafa Altınkılıç yönetimindeki kamyona arkadan çarptı. Minibüs içinde bulunan 3 kişi çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri sıkışan 3 yolcudan sürücü Arafat Ergün ve Ahmet Özkan yaralı olarak kurtarılırken ismi öğrenilemeyen bir kişi olay hayatını kaybetti.
Sağlık ekipleri yaralı vatandaşları ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda 1 şeridi trafiğe kapatarak yolda çalışma yaptı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu'nun Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması sonucu trafik normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

Hadımköy, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
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