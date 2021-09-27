TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti - Son Dakika

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TEM'de patlayan lastiği değiştirirken kamyonetin çarptığı kardeşler hayatını kaybetti

Kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer kardeş Ayhan Kenar'da hastanede hayatını kaybetti

BOLU - Bolu TEM Otoyolu'nda önceki gece araçlarının patlayan lastiğini değiştirdikleri sırada kamyonetin çarptığı İsrafil Kenar olay yerinde, kardeşi Ayhan Kenar ise hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gece saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan İsrafil Kenar yönetimindeki 02 AAG 115 plakalı Ford marka hafif ticari aracın sol arka lastiği patladı. Sürücü ile kardeşi Ayhan Kenar patlayan lastiği değiştirmek için aşağı indi. Ertuğrul K. yönetimindeki 14 BE 933 plakalı meyve yüklü kamyonet, lastiği değiştirdikleri sırada İsrafil Kenar ve Ertuğrul Kenar kardeşlere çarptı.

Kazada İsrafil Kenar olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, kamyonetin çarptığı Ayhan Kenar ağır yaralandı. Kaza olduğu sırada hafif ticari araçta bulunan Seçil Kenar ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ayhan Kenar, dün gece saatlerinde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kenar kardeşler, memleketleri Trabzon'da kılınan cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandılar.

Kenar kardeşlere çarpan kamyonet sürücüsü Ertuğrul K. ise gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Ertuğrul K. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.