Son Dakika Haberleri: Tem'de Şarampole Uçan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

Tem'de Şarampole Uçan Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Çıktı

1 saat önce

TEM'de şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktıKOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü, aracından burnu bile kanamadan çıktı.

TEM'de şarampole uçan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü, aracından burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, Koceli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Malta Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Nesip Süslü idaresindeki 59 SF 433 plakalı otomobil, İstanbul istikametinde seyri halindeyken plakası öğrenilemeyen bir tırın kendisini sıkıştırması sonucunda kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yol kenarından bulunan su kanalına düşen otomobilden sürücü Süslü, burnu bile kanamadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Süslü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Yol kenarındaki su kanalına düşen otomobil, olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kaldırıldı. Kaza anını anlatan otomobil sürücüsü, yan şeritten bir anda seyir halinde olduğu şeride geçmeye çalışan tıra çarpmamak isterken kontrolü kaybettiğini söyledi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

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