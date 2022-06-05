Yangın, Dilovası ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 35 GB 2932 plakalı kamyonet, yol üzerinde seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracının yandığını fark eden sürücü, yol kenarına park ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek kamyonetin ön kısmını tamamen sardı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen kamyonet, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Dilovası, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de seyir halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

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