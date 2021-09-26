TEM'de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü - Son Dakika

TEM'de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü

İstanbul'da TEM Otoyolu Kavacık kavşağında seyir halindeki motosiklette yangın çıktı.

İstanbul'da TEM Otoyolu Kavacık kavşağında seyir halindeki motosiklette yangın çıktı. Alev alev yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi. TEM Otoyolu Kavacık kavşağı mevkiinde seyir halindeki bir motosiklette yangın çıktı. Sürücü motosikleti hemen yolun kenarına çekerken, olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alev alev yanan motosiklete müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yangın nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. - İSTANBUL

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