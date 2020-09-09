TEM'de seyir halindeyken yanan tırın çekicisi kül oldu - Son Dakika

TEM'de seyir halindeyken yanan tırın çekicisi kül oldu

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan tırın çekici kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, İstanbul yönü trafiğe kapatılan otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan tırın çekici kısmı tamamen kullanılamaz hale gelirken, İstanbul yönü trafiğe kapatılan otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Olay, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Çakmaklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Seyid Ali Şengil idaresindeki 19 AAU 769 plakalı tırın çekici kısmında yangın çıktı. Tırdan alevler yükseldiğini gören sürücü Şengil, aracı sağ şeride çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Tırın çekici kısmı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle TEM'in İstanbul yönü polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapatılan otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından tırın yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Yangından yara almadan kurtulan Şengil, "Seyir halindeyken sağ taraftan ateş aldı. Sanırım elektrik kısmından çıktı. Farkettikten sonra aşağıya çektim" dedi. - BOLU

Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle çocuğunu okula göndermek istemeyen veli ne yapacak? İşte detaylar

Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti

Bursa'da polis ekipleri kaçak kına gecesine baskın düzenledi

Son Dakika: Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Fenerbahçe, Nikola Kalinic hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı

Koronavirüs salgını için "3 yılı gözden çıkarın" diyen Psikiyatr Dr. Boratav uyardı: Gevşemeyin, aksine sakının

Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahasıyla tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı

Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu

Çaykur Rizespor, Vedat Muriqi transferinden 2.6 milyon euro pay alacak

Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi

Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı

Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı

Napoli, City'ye gitmeye hazırlanan Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor