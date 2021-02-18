Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda ticari araç, polis çevik kuvvet minibüsüne çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberine göre TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran çevik kuvvet minibüsüne arkadan gelen ticari bir araç çarptı.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran çevik kuvvet minibüsüne arkadan gelen ticari bir araç çarptı. Kaza sonrası ticari araçta bulunan yaralı 1 kişi hastaneye kaldırılırken otoyol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay, saat 07: 30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DBK 123 plakalı ticari araç, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran polis çevik kuvvet minibüsüne arkadan çarptı. Kaza sonrası araç içerisinde şoför ile birlikte bulunan 1 yolcu yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle tek şeride düşürülen yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak kısa süreliğine durdurulan trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

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