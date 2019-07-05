Son Dakika Haberleri: TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi; 7 araç kazaya karıştı
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TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi; 7 araç kazaya karıştı

1 saat önce

TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı.

TEM'de sürücü kalp krizi geçirdi; 7 araç kazaya karıştı, System.String[]
TEM Otoyolu Avcılar Mevkii'nde seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önündeki araçlara çarptı. Diğer araç sahiplerinin otomobilin camını kırarak çıkardıkları sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  7 aracın karıştığı kazada trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat  08.00 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere  göre, henüz ismi öğrenilemeyen 40 yaşlarında bir erkek, aracıyla seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.  Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, başka araçlara da çarpınca 7 araçlık zincirleme trafik kazası meydana geldi.  Kalp krizi geçiren sürücünün yardımına diğer araç sahipleri koştu. Kilitli olan kapıyı açamayan sürücüler, camı kırarak açtıkları kapıdan çıkardıkları adamı sağlık ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından sürücüyü hastaneye götürdü. 7 aracın karıştığı kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:34 Kaynak: DHA
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