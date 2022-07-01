TEM'DE SÜRÜCÜLERİN KEDİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika
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TEM'DE SÜRÜCÜLERİN KEDİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ

01.07.2022 10:13

ATAŞEHİR TEM bağlantı yolunda karşıya geçmek isteyen yavru kediyi gören motosiklet sürücüsü trafiği durdurdu.

ATAŞEHİR TEM bağlantı yolunda karşıya geçmek isteyen yavru kediyi gören motosiklet sürücüsü trafiği durdurdu. Sürücüler yavru kediyi kurtarmak için seferber olurken, kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Ataşehir TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü Cengiz Çanaklı, karşıya geçmek isteyen yavru bir kedi gördü. Motosikletinden inerek sürücüleri uyaran Çanaklı, trafiği durdurdu. Bu sırada yavru kedi panikleyerek bir minibüsün motor kısmına girdi. Sürücüler kediyi saklandığı yerden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Kimi sürücüler minibüsün kaputu açarak, kimisi de minibüsün altına uzanarak kediyi bulmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Çanaklı, yavru kediyi minibüsün altından çıkararak yol kenarındaki güvenli alana bıraktı. Yavru kedi bir süre sonra oradan uzaklaştı,

Çanaklı, "Karşıya geçmeye çalışıyordu. Aracın altına girdi, çıkardık" dedi. Kedinin kurtarılması sırasında kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'DE SÜRÜCÜLERİN KEDİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'DE SÜRÜCÜLERİN KEDİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika
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