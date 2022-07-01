Ataşehir TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde, sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü Cengiz Çanaklı , karşıya geçmek isteyen yavru bir kedi gördü. Motosikletinden inerek sürücüleri uyaran Çanaklı, trafiği durdurdu. Bu sırada yavru kedi panikleyerek bir minibüsün motor kısmına girdi. Sürücüler kediyi saklandığı yerden çıkarmak için yoğun çaba gösterdi. Kimi sürücüler minibüsün kaputu açarak, kimisi de minibüsün altına uzanarak kediyi bulmaya çalıştı. Motosiklet sürücüsü Çanaklı, yavru kediyi minibüsün altından çıkararak yol kenarındaki güvenli alana bıraktı. Yavru kedi bir süre sonra oradan uzaklaştı,

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › TEM'DE SÜRÜCÜLERİN KEDİ KURTARMA SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

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