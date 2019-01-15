Tem'de Taksi Tır'a Arkadan Çarptı: 1 Ölü
42 dakika önce
- TEM'de Taksi TIR'a arkadan çarptı: 1 ölüİSTANBUL - TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkiinde tıra arkadan çarpan ticari taksi sürücüsü feci şekilde can verdi.
- TEM'de Taksi TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
İSTANBUL - TEM Otoyolu Sancaktepe
Mevkiinde tıra arkadan çarpan ticari taksi sürücüsü feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle TEM Ankara
istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, saat 21.30 saatlerinde TEM Otoyolu Sancaktepe Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, TEM otoyolu üzerinde seyir halinde olan 34 TJM 29 plakalı ticari taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü Turan Çifçi'nin kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Turan Çifçi araç içerisinde sıkıştı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Çifçi'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
TEM'de trafik yoğunluğu yaşandı
Ekipler, kaza nedeniyle trafik akışını tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bu nedenle TEM Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:05 Kaynak: İHA
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