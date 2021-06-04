TEM'de ticari araç ve kamyon çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var - Son Dakika

TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Sarıçam (21) idaresindeki 06 BY 2605 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Murat Öztürk yönetimindeki 06 KD 330 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari araç devrildi.

21 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Hüseyin Sarıçam ile yolculardan Enes Şahan (21) itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Berke Ahmet Kocaoğlu'nun (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Berke Ahmet Kocaoğlu'nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

"GÜM DİYE SES GELDİ"

Kazaya karışan kamyon sürücüsü Murat Öztürk, "İlerideki parka gitmek için tam hareket ediyordum ama hareket etmeye fırsat kalmadan güm diye ses geldi. İnip baktığımda aracın vurduğunu gördüm" dedi.