TEM'de ticari taksinin bagajında ilginç yolculuk kamerada - Son Dakika
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TEM'de ticari taksinin bagajında ilginç yolculuk kamerada

03.08.2023 23:37

Çatalca TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir ticari taksinin bagajında seyahat eden bir adam, görenleri hayrete düşürdü. Kişinin arada hava almak için bagaj kapağını açıp kapattığı ve arka koltukta iki kişinin oturduğu görüldü. Yaşanan ilginç yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

TEM'de ticari taksinin bagajında ilginç yolculuk kamerada

İSTANBUL - TEM Otoyolu'nda bir ticari taksinin bagajında seyahat eden adam görenleri hayrete düşürdü. İlginç görüntü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çatalca TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan 34 TJL 06 plakalı ticari taksinin bagajında seyahat eden adam görenleri hayrete düşürdü. Kişinin arada hava almak için bagaj kapağını açıp kapattığı görüldü. Ayrıca arka koltukta iki kişinin oturduğu ve bir kişiye daha yer olduğu fark edildi. Yaşanan ilginç yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
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TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'de ticari taksinin bagajında ilginç yolculuk kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de ticari taksinin bagajında ilginç yolculuk kamerada - Son Dakika
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