TEM'de tır alev topuna döndü - Son Dakika
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TEM'de tır alev topuna döndü

08.07.2022 14:07

TEM'de tır alev topuna döndü TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki PVC yüklü tır alevlere teslim oldu.

TEM'de tır alev topuna döndü

BOLU - TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki PVC yüklü tır alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde söndürülürken, tır ve dorsesinde yüklü malzemeler ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Rüzgarlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki yabancı plakalı PVC yüklü tırda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, tırı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede büyüyen alevler ise tırı sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle tır ve dorsesinde yüklü malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tır alev topuna döndü - Son Dakika

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