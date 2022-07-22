TEM'de tır alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de tır alev alev yandı

22.07.2022 11:37
TEM'de tır alev alev yandı

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki tırını dorsesi bir anda alev aldı.

DÜZCE(İHA) – TEM Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeki tırını dorsesi bir anda alev aldı. Tekstil malzemesi yüklü tırın alev alev yanan dorsesi yürekleri ağza getirdi.

Yangın, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul istikametinden Ankara İstikametine gitmekte S.E.A.'nın kullandığı BY 137678 yabancı plakalı kumaş ruloları yüklü tır seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücüsünün alevleri fark etmesi ile hemen tırı sağ şeride çekerek alevlere itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden Kaynaşlı ve Düzce İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alev alev yanan kumaş ruloları söndürmek için uzun süre mücadele etti.

Uzun süre yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alabildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
Yaralı baykuş yavruları, uzman ellerde sağlıklarına kavuşuyor Yaralı baykuş yavruları, uzman ellerde sağlıklarına kavuşuyor Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi Düzce'de firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tır alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:28 Galatasaray ve Beşiktaş Juan Mata için karşı karşıya geldi! İspanyol oyuncunun kararı merakla bekleniyor
11:20 Kentsel dönüşüm projesi mahalleli ile polisi karşı karşıya getirdi! Bir kadın baygınlık geçirdi
11:19 Gram altında son durum! ABD'nin resesyon endişesi altını da etkilyor
11:13 Tüm Türkiye'den talep yağıyor! 2 metreden fazla uzayan buğday yetiştiren çiftçi kota koydu
10:47 Su deposunun etrafında yapılan kazılarda Roma dönemine ait 3 adet derme taşlardan oluşan mezar bulundu
10:57 Kerimcan Durmaz, yıllar önce kendisine "Adam demeyeyim, cinsiyetini bilmiyorum" diyen Ece Erken Mahmutyazıcıoğlu'na hakaret davası açtı
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 11:38:41. #1.11#
SON DAKİKA: TEM'de tır alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement