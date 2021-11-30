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TEM'de tır alev topuna döndü - Son Dakika

TEM'de tır alev topuna döndü

30.11.2021 21:42

- TEM'de tır alev topuna döndü Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında tır alev topuna döndü.

- TEM'de tır alev topuna döndü

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü

SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya- Düzce sınırında tır alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, alevlere teslim olan tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Yangın, TEM Otoyolu Sakarya-Düzce sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan plaka ve sürücü ismi henüz öğrenilemeyen tırda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tırın dorsesini sardı. Alev topuna dönen tır için bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzce Gümüşova Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın alevlere teslim olan dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi. Aracın alev topuna döndüğü anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

TEM'de tır alev topuna döndü
TEM'de tır alev topuna döndü
TEM'de tır alev topuna döndü
TEM'de tır alev topuna döndü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, TEM Otoyolu, Sakarya, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tır alev topuna döndü - Son Dakika


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