TEM'de tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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TEM'de tır devrildi: 1 ölü

06.04.2022 11:01

TEM'de tır devrildi: 1 ölü TEM Otoyolu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti.

TEM'de tır devrildi: 1 ölü

İSTANBUL - TEM Otoyolu tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir Çağlayan yönetimindeki tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı, daha sonra yol kenarındaki toprak alanda devrildi. Kaza sebebiyle araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarılarak olay yerinde bekleyen ambulansa alındı. Ağır yaralı olarak Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

TEM'de tır devrildi: 1 ölü
TEM'de tır devrildi: 1 ölü
TEM'de tır devrildi: 1 ölü

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TEM Otoyolu, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de tır devrildi: 1 ölü - Son Dakika
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