TEM'de tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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TEM'de tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu

6 saat önce

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda kuşyemi yüklü tırın devrildi.

TEM'de tır devrildi, kilometrelerce kuyruk oluştu, System.String[]

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda kuşyemi yüklü tırın devrildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Yenikent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 76 DG 296 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak refüjde bulunan demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır yan yattı. Kazada yaralanan olmazken, TEM Otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

YOLDA KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kazayı gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Daha sonra olay yerine çağrılan vinç yardımı ile tır devrildiği yerden yaklaşık 1 saat sonra kaldırıldı. Karayolları ekipleri, tarafından yola saçılan kuşyemleri temizlendi. Kaza sebebi ile otoyolda kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından açılan yolda trafik tekrar normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

TEM Otoyolu, Derince, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
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