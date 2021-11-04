TEM'de TIR devrildi; şeker çuvalları yola saçıldı - Son Dakika

SAKARYA'nın Sapanca ilçesi TEM Otoyolu'nda toz şeker yüklü TIR'ın devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sapanca geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Ali Rıza Tufan idaresindeki 26 KL 511 plakalı toz şeker yüklü TIR, Sapanca Uzunkum Gölbaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta şeride devrildi. Şeker çuvalları otoyola saçıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR nedeniyle otoyolun İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Aracın kabininde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırIıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından sürücüler Adapazarı gişelerden D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Sakarya