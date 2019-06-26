Son Dakika Haberleri: TEM'de TIR devrildi; sürücü yaralandı
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TEM'de TIR devrildi; sürücü yaralandı

1 saat önce

SAKARYA'nın Hendek ilçesi yakınlarında TEM yolunda kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü Satılmış Büyük, yaralandı.

TEM'de TIR devrildi; sürücü yaralandı, System.String[]
SAKARYA'nın Hendek ilçesi yakınlarında TEM yolunda kontrolden çıkarak devrilen TIR'ın sürücüsü Satılmış Büyük, yaralandı.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında TEM yolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Satılmış Büyük yönetimindeki 26 PY 319 plakalı inşaat malzemesi yüklü TIR, yol üzerinde bulunan dinlenme tesisi girişinde kontrolden çıkarak, yol kenarındaki park alanı tabelası ve bariyerlerin üzerine devrildi. Kazada TIR sürücüsü yaralanırken, çevredekiler durumu 112 ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


- Sakarya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:05 Kaynak: DHA
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