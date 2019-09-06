Son Dakika Haberleri: Tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu (2)
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Tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu (2)

2 saat önce

ULAŞIMA AÇILDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafif ticari araca çarpıp, devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönünün ulaşıma kapanmasına neden olan TIR, çekiciyle kaldırıldı.

Tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu (2), System.String[]

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafif ticari araca çarpıp, devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönünün ulaşıma kapanmasına neden olan TIR, çekiciyle kaldırıldı. Çevreye saçılan su paketlerinin temizlenmesinin ardından yol, saat 15.00 sıralarında, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.


TEM Otoyolu, İstanbul, Körfez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
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