Tem'de tır devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu (2)
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ULAŞIMA AÇILDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafif ticari araca çarpıp, devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönünün ulaşıma kapanmasına neden olan TIR, çekiciyle kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, hafif ticari araca çarpıp, devrilmesi sonucu TEM yolu İstanbul yönünün ulaşıma kapanmasına neden olan TIR, çekiciyle kaldırıldı. Çevreye saçılan su paketlerinin temizlenmesinin ardından yol, saat 15.00 sıralarında, yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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