TEM'DE TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI (1)

-Genel ve detaylar

TEM Otoyolu 'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Alex de Souza İstanbul'da! Geliş nedeni belli oldu

İzmit'te halk otobüsü ile tanker çarpıştı! Çok sayıda yaralı var