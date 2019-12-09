Son Dakika Haberleri: TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (1)
Son Dakika Güncel TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (1) - Son Dakika

TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (1)

6 saat önce

TEM Otoyolu'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybetti.

TEM'de TIR kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı (1), System.String[]
TEM Otoyolu'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle TEM'de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkii İstanbul istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR sürücüsü aracında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybederken devrilen kamyonun sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten verilince yolda uzun araç kuyrukları oluştu. İtfaiye ekiplerinin ölen TIR sürücüsünü sıkıştığı yerden çıkarma çalışması sürüyor.


- İstanbul
TEM Otoyolu, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:25 Kaynak: DHA
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