TEM'DE TIR KAMYONA ARKADAN ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

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İstanbul TEM Otoyolu 'da önünde seyreden kamyona arkadan çarpan TIR'ın sürücüsü aracında sıkışarak hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü ise yaralandı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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