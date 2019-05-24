Son Dakika Haberleri: TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (3)

TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (3)

5 saat önce

ULAŞIMA AÇILDIİzmit'te, TEM yolunda, saat 17.30 sıralarında TIR ile kamyonun çarpışmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan ve 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

TEM'de TIR, kamyona çarptı; Ankara yönü ulaşıma kapandı (3), System.String[]

ULAŞIMA AÇILDI
İzmit'te, TEM yolunda, saat 17.30 sıralarında TIR ile kamyonun çarpışmasının ardından kaza nedeniyle ulaşıma kapanan ve 10 kilometrelik araç kuyruğu oluşan Ankara yönü, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:58 Kaynak: DHA
Ankara, TEM Otoyolu, Güncel
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