TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSADI - Son Dakika
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TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSADI

7 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı.

TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSADI, System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yoldan çıkan TIR ekiplerin çalışmalarıyla yoldan kaldırıldı. Trafik  normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:18 Kaynak: DHA
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