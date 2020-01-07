TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSIYOR (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSIYOR (1) - Son Dakika

TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSIYOR (1)

7 saat önce

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı.

TEM'DE TIR KAZASI ;  TRAFİK AKSIYOR (1), System.String[]

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu'nda bariyerlere çarpan TIR yoldan çıktı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza TEM Otoyolu, Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde giden TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler


Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:39 Kaynak: DHA
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