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Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü - Son Dakika

Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü

21.02.2022 16:54
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü

Son dakika haber: Kocaeli TEM Otoyolu tünel içinde otomobilin tıra çarpması sebebiyle kaza meydana geldi.

Kocaeli TEM Otoyolu tünel içinde otomobilin tıra çarpması sebebiyle kaza meydana geldi. Çarpmanın şiddetiyle tırın kasasında bulunan atık malzemeler yola saçılırken, kaza sebebiyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Kuruçeşme mevkiinde bulunan Korutepe tüneli içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüme gidecek atık malzemeleri taşıyan Eyyüp Akkuş idaresindeki 42 V 2638 plakalı tıra, S.C. yöntemindeki 34 NC 5031 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın kasasında bulunan atık malzemeler yola döküldü. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kazada yaralanan olmadığı tespit edildi. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

KUYRUK OLUŞTU

Atık malzemelerin yolu kaplamasından dolayı TEM Otoyolu'nda kilometrelerce kuyruk oluştu. TEM Otoyolundaki trafik ise tek şeride düşürüldü, trafik ekiplerinin kontrolüyle geçişler sağlandı. Yola dökülen çok miktarda atık malzeme de olay yerine getirilen tıra, kepçe yardımıyla yüklenerek temizlenmeye çalıştı. Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları yolu temizlemek için seferber oldu. Sıkışan trafik dron ile havadan da görüntülendi. Bir süre sonra TEM Otoyolunun İzmit girişi kapatılırken, araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Kazayı anlatan tır sürücüsü Eyüp Akkuş, " Gebze'den yükümü aldıktan sonra Korutepe tüneline girdim. İki araba yan yana giderken üçüncü araba gelip duvar dibinden benim aracıma çarptı. Verilmiş sadakamız varmış. Kendisinin de verilmiş sadakası varmış. Herkesin dikkatli bir şekilde araç kullanmasını temenni ederim" dedi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mehmet Ekrem Ceylan - Cihan Atik/ İHA)

Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü
Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü

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Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı TEM'de kontrolden çıkan kamyon devrildi: 2 yaralı Son Dakika | TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika | TEM Otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Münir Karaloğlu, TEM Otoyolu, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... TEM'de tır kazaya karıştı, tonlarca atık malzeme yola döküldü - Son Dakika


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