TEM'de tır takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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TEM'de tır takla attı: 1 yaralı

17.04.2022 21:25

Düzce TEM otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden demir levha yüklü tır takla attı.

Düzce TEM otoyolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden demir levha yüklü tır takla attı. Kaza sebebi ile her iki şeritte uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul'dan aldığı demir levhaları Adana'ya götüren S.F. idaresindeki 01 CLP 39 plakalı tır, Gümüşova mevkiinde, sağanak yağış sebebi ile kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi refüje çarparak takla attı. Tırda yüklü olan demir levhalar ise hem İstanbul hem de Ankara istikametine saçılınca yol trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye giden sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü S.F. olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sebebi ile her iki istikamette de yol trafiğe kapandı. Bölgede bulunan araçlar ise ekiplerin çalışması ile emniyet şeridinden ilerledi.

Takla atan tırdan saçılan demir levhalar vinçler yardımı ile kaldırılırken, trafik tek şeritten açıldı. Takla atan tırın kaldırma çalışmaları ise hava aydınlanınca yapılacak.

(Enes Bektaş- Burak Can Tokyürek/İHA)

TEM'de tır takla attı: 1 yaralı
TEM'de tır takla attı: 1 yaralı
TEM'de tır takla attı: 1 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: TEM'de tır takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
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