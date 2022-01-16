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TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü - Son Dakika

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

16.01.2022 12:52

- TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü Araçların alevlere teslim olduğu anlar kamerada TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 2'nci el araçları taşıyan tırda yangın çıktı.

- TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

Araçların alevlere teslim olduğu anlar kamerada

SAKARYA - TEM Otoyolu Sakarya geçişinde 2'nci el araçları taşıyan tırda yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tır ile dorsesinde taşıdığı 4 araç küle döndü. Araçların alev alev yandığı anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Yangın, sabah saat 08.40 sıralarında TEM Otoyolu Sakarya geçişişi Hendek ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde ilerlemekte olan S.A. idaresindeki 2'nci el araçları taşıyan 38 ADU 933 plakalı Ford marka tırın çekici kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm tırı sardı. Tırın 38 ADU 937 plakalı dorse kısmına bulunan araçlara da alevler sıçradı. Kısa sürede tır ve arkasındaki 2'nci el araçlar alev topuna döndü. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangını itfaiye ekipleri kontrol altına aldı. Söndürülen yangın sonrasında tır ve arkasında taşıdığı 4 adet araç adeta küle döndü. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, yangın ve patlama anları ise bölgedeki vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü
TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü
TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü
TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü
TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü
TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü
TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü

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TEM Otoyolu, Tragger, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tır ve taşıdığı 4 araç küle döndü - Son Dakika


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