Son Dakika Haberleri: TEM'de, tıra arkadan çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa TEM'de, tıra arkadan çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika

TEM'de, tıra arkadan çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı

6 saat önce

Bolu'da, TEM otoyolunda önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen soda yüklü tankerin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.

TEM'de, tıra arkadan çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı, System.String[]

Bolu'da, TEM otoyolunda önünde ilerleyen tıra arkadan çarparak hurdaya dönen soda yüklü tankerin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.


Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet Salih Karataş idaresindeki 02 HK 972 plakalı soda yüklü tanker, önünde ilerleyen Muhammed Ercan yönetimindeki 06 BBC 55 plakalı tıra çarptı. Kazada, çekici kısmı hurdaya dönen tankerin sürücüsü Mehmet Salih Karataş yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan tanker sürücüsü Karataş, tedavisi yapılmak üzere İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi acil servisine götürüldü. Karataş'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

TEM Otoyolu, Karataş, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malatya'da bir garip olay! Kaza mı, kavga mı?
Miras kavgasında eniştesini öldürdü Çiftlik evinde ölü bulunan Çinli kadının öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Esenler Otogarı'nda kadın müdür, firmasının peronlarını bölen duvarları "Satışları engelliyor" deyip çekiçle yıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 03:33:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de, tıra arkadan çarpan tanker hurdaya döndü: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]