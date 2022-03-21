TEM'de tıra çarpan otomobil takla attı - Son Dakika
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TEM'de tıra çarpan otomobil takla attı

21.03.2022 12:36
TEM'de tıra çarpan otomobil takla attı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarpan otomobil takla attı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde tıra çarpan otomobil takla attı. Otomobil sürücüsünün hafif yaralandığı kazada otoyol Ankara istikametinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Erenler ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli istikametinden Ankara istikametine doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, tıra çarptı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak savrulan otomobil takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla atan otomobilden hafif yaralı kurtulan sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde kısa bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

TEM'de tıra çarpan otomobil takla attı
TEM'de tıra çarpan otomobil takla attı

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TEM Otoyolu, Otomobil, Sakarya, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tıra çarpan otomobil takla attı - Son Dakika


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