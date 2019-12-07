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TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti
6 saat önce
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:31 Kaynak: İHA
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, 39 SG 382 plakalı motosiklet sürücüsü S.G. (19), aynı istikamette giden tıra arkadan çarparak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü S.G., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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