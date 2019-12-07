Son Dakika Haberleri: TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti - Son Dakika

TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti

6 saat önce

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti, System.String[]

Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolunda tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Esenyurt Haramidere TEM bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, 39 SG 382 plakalı motosiklet sürücüsü S.G. (19), aynı istikamette giden tıra arkadan çarparak ağır yaralanmıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü S.G., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Beylikdüzü, Esenyurt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi
Silivri'de vücudunda çürüklerle evde bulunan kişi hastanede öldü İki ev arkadaşını boğazından bıçaklayan şüpheli cinsel istismara maruz kaldığını iddia etti Firar eden Ceren'in katilinin koğuş arkadaşı Ordu'da yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 03:25:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de tıra çarparak ağır yaralanan motosikletli hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]