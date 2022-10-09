Olay, TEM Otoyolu İzmit geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın dorse kısmında yer alan sağ arka tekerleğinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Tekerlekte başlayan yangın, bir süre sonra dorsenin brandasına sıçradı. Vatandaşlar sürücünün yardımına koştu, yangını söndürmeye çalıştı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu - Son Dakika

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