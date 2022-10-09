TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu - Son Dakika
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TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu

09.10.2022 18:09

- TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın dorse kısmındaki tekerleğinde yangın çıktı.

- TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu

KOCAELİ - TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın dorse kısmındaki tekerleğinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, dorse ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu İzmit geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın dorse kısmında yer alan sağ arka tekerleğinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Tekerlekte başlayan yangın, bir süre sonra dorsenin brandasına sıçradı. Vatandaşlar sürücünün yardımına koştu, yangını söndürmeye çalıştı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Tırın dorsesinde ise maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu - Son Dakika
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