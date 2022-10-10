TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu

10.10.2022 00:58
TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın dorse kısmındaki tekerleğinde yangın çıktı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde seyir halindeki tırın dorse kısmındaki tekerleğinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı, dorse ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, TEM Otoyolu İzmit geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın dorse kısmında yer alan sağ arka tekerleğinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Tekerlekte başlayan yangın, bir süre sonra dorsenin brandasına sıçradı. Vatandaşlar sürücünün yardımına koştu, yangını söndürmeye çalıştı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tırın dorsesinde ise maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu Kömürlük yangınında evin içi siyaha büründü Kömürlük yangınında evin içi siyaha büründü
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:43 Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı
00:11 Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması sonrası tepki toplayan paylaşım: Rahatsızım
23:38 Jorge Jesus, Karagümrük maçı sonrası canlı yayında açıklamalar yaptı: Kötü performansta yorgunluğun da etkisi var
23:29 Pervin Buldan, bacağı kırılan HDP'li vekil hakkında paylaşım yaptı! Bakan Soylu'dan jet hızında cevap geldi
23:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Çok iyi pas attı" sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi: Ne pastan, ne golden haberi yok
22:51 Fenerbahçe'nin Karagümrük'e 3 gol atan santrforu Valencia mücadele sonrası açıklama yaptı: Gol yememek için çalışmalıyız
22:29 Sarı-lacivertli taraftarın içi son dakika golleriyle gelen galibiyetle soğumadı! Altay Bayındır'a gelen tepkiler büyüyor
22:29 Antalya'daki KYK yurdu odasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi: Siz ciddi misiniz?
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 07:46:33. #1.12#
SON DAKİKA: TEM'de tırın dorsesi alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement