TEM'de trafik denetimi: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında trafikte sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerin denetimi devam ediyor. TEM Otoyolundaki denetimde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararları uygulamaya devam eden İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Kişisel tedbirlerini alan ekipler trafiğe çıkan araçları tek tek durdurup sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini yapıyor. 65 yaş ve üstü yolcular da Kabahatlar Kanunu'nun 32. Maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanıyor.

Denetimler kapsamında Hadımköy Gişeleri Edirne istikametinde yapılan uygulamada kilometrelerce kuyruk oluştu. Havadan da görüntülenen araç kuyruğunda sürücüler saatler süren bekleyiş sonunda denetim noktasına ulaşabiliyor.