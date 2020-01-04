TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika

TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı

6 saat önce

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayarak şerit değiştiren yolcu otobüsüne, aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayarak şerit değiştiren yolcu otobüsüne, aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 23.30 sıralarında TEM Otoyolu Aşağı Kuzören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Mesut Halil Çetin idaresindeki 06 BKP 186 plakalı hafif ticari araç, kaygan yolda kontrolden çıkarak takla attı.


Aynı istikamette ilerleyen ve hafif ticari aracın kaza yaptığını gören 34 BK 6816 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Hasan Çalışkan, devrilen araca çarpmamak için yavaşlayarak şerit değiştirdiği sırada, arkasından gelen Eren Sayan'ın kullandığı 34 KE 0482 otomobil otobüse çarptı.


Otobüste bulunan yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Eren Sayan ile araçta bulunan İsmail Şarlat ve kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü Mesut Halil Çetin, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne götürüldü.


Kaza nedeniyle yarım saat boyunca trafiğe kapatılan TEM Otoyolu İstanbul istikameti, daha sonra tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.


Kaza anını anlatan otobüs yolcusu Arzu Sarı, " Ankara'dan Bolu'ya geliyorduk. Birden yolcu otobüsünün arkasına çok şiddetli şekilde vurulduğunu hissettik. Ben arka tarafta olduğum için önümüzdeki kazayı görmemiştim. Bizim yavaşlamamıza o kaza neden olmuş. Hemen 112'yi aradım. Bizim otobüste yaralı yoktu" dedi.


Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından otobüsteki yolcular, başka bir araca aktarılarak yolculuklarına devam etti. - BOLU

TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sıfır aldığı araba kabusu oldu! Yargıtay'dan gelen kararla büyük sevinç yaşadı
Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak Boşandığı eşinin başka biriyle yaşadığını öğrenen kadın dehşet saçtı! 1 ölü, 1 yaralı Türkiye'de bir günde soba nedeniyle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm

Son Dakika Haberleri
06:45 04 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 04 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 04 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 04 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 04 Ocak 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:51 Aralarına aldıkları kadını defalarca taciz ettiler! Görüntüler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü - Son Dakika Haber
00:32 Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ile ABD arasında İsviçre üzerinden karşılıklı mesaj trafiği yaşandı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 07:30:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TEM'de trafik kazası: 2'si ağır 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]