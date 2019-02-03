Tem'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
47 dakika önce
TEM'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi hafif yaralandı.
TEM'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 34 SP 0678 plakalı otomobil ile 35 TY 256 plakalı aynı istikamette seyreden otomobiller TEM otoyolu Edirne
istikameti Bağcılar
mevkisinde çarpıştı. Kazada, takla atan İstanbul
plakalı otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi ile diğer araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yolun orta şeridi kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapandı.
Kaputunda Türk bayrağı asılı 35 TY 256 plakalı otomobilin asker uğurlamasından dönerken kaza yaptığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:10 Kaynak: AA
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