Son Dakika Haberleri: - Tem'de Turistlere Kaza Şoku

- Tem'de Turistlere Kaza Şoku

1 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ -İSTANBUL-DHATEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde Kuveytli turistlerin bulunduğu taksi kaza yaptı.

- Tem'de Turistlere Kaza Şoku, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ -İSTANBUL-DHA

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde Kuveytli turistlerin bulunduğu taksi kaza yaptı.

Kaza TEM Otoyolu Ümraniye mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Taksi sürücüsü Baki Türkyılmaz, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan aldığı biri kadın iki Kuveytli turist ile yola çıktı. Sürücü şerit değiştirmek istediği sırada arkadan gelen bir araçtan kaçmak için ani manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taksi bariyerlerin arasında su kanalına düştü. Kazada araçta bulunan iki turist yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından kazaya karışan araç çekici yardımıyla 

düştüğü yerden çıkarılarak kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Bariyerlerin arasına giren aracın görüntüsü

-Yaralının görüntüsü

-Yaralıya ambulansta müdahale edilmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Sürücü ile röp

-Trafikten görüntü

-Aracın çekici ile götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ Yolunda Öğrencileri Taşıyan Otobüs Bariyerleri Aşıp Devrildi! 48 Kişi Yaralandı Öğrencileri Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 48 Yaralı

Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 24 Yaralı Kazada Ölen 2 Ankaragücü Taraftarının İsimleri Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 11:54:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Tem'de Turistlere Kaza Şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]