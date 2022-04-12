Son dakika haberi | TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı

12.04.2022 13:45

Son dakika gelişmesine göre TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı Tuzla'da TEM otoyolunda çarpışan iki aracın sürücüsü araçlarından indikleri esnada, arkadan gelen bir minibüs kazaya karışan araçlara çarptı.

TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı

İSTANBUL - Tuzla'da TEM otoyolunda çarpışan iki aracın sürücüsü araçlarından indikleri esnada, arkadan gelen bir minibüs kazaya karışan araçlara çarptı. Turist taşıyan minibüsün çarpmasıyla meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Tuzla'da TEM otoyolu Orhanlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyir halinde olan 41 VH 938 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 03 AAT 022 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sürücüler araçlarını kontrol etmek üzere aşağı inmeye çalıştığı sırada turistleri taşıyan 41 BT 217 plakalı Mercedes Vito araç kazaya karışan araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 03 AAT 022 plakalı otomobil orta refüjü aşarak karşı yola geçti. Maddi hasarlı kazadan zincirleme kazaya dönüşen olayda 03 AAT 022 plakalı otomobilin sürücüsü A.H, 41 BT 217 plakalı minibüs sürücüsü M.Ö ve aynı araç içerisinde bulunan diğer 2 yolcu turist olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiğin akışını kontrollü sağlarken, itfaiye ekipleri kaza yapan araçlarda sıkışan 2 kişiyi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri kazada yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle ortalık savaş alanına döndü. Kaza yapan araçların savrulmasıyla Ankara ve İstanbul istikametlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların otoyol üzerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Son dakika haberi | TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı
Son dakika haberi | TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı

YORUMLAR
500
Son Dakika | Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 23 yaralı (2) Son Dakika | Bitlis'te kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 4 ölü, 23 yaralı (2) Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs yoldan çıktı: 4 ölü, 25 yaralı Bitlis'te düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs yoldan çıktı: 4 ölü, 25 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
13:57 Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı
13:47 Skandal fotoğraf! İslam düşmanı Fransız aday Marine Le Pen ırkçılığını böyle ilan etti
13:35 Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak
13:20 MHP Lideri Bahçeli 'kalpsiz ve kapasitesiz' dediği Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bizim adayımız belli, siz de çürük adayınızı açıklayın!
13:17 Mersin'de erkekleri 'cinsel birliktelik' vaadiyle dolandırıyorlardı! İşte oyunun sonu
13:09 Zelenski ve eşi ayrı mı yaşıyor? First Lady Olena Zelenski ilk kez konuştu
13:02 Seyyar satıcılar zamana ayak uyduruyor! İşte yol kenarında IBAN ile yapılan karpuz satışı
12:59 İmamoğlu'nun "Uğur getireceğim" dediği kulüp Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düştü
12:53 Altay Bayındır'ın Fenerbahçe - Galatasaray derbisindeki rahatlığı sosyal medyada gündem oldu
12:38 Gülşen farklı bir sektöre el attı! Kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:04:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | TEM'de turistleri taşıyan minibüs, kaza yapan araçlara çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement