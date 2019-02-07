Tem'de Üst Geçide Sıkışan Kamyon Faciaya Neden Olacaktı
1 saat önce
TEM'de üst geçide sıkışan kamyon faciaya neden olacaktı TEM'de Zincirleme Kaza: 6 Araç Birbirine Girdi Üstgeçide Takılan Kamyon Zincirleme Kazaya Sebep Oldu İSTANBUL - TEM otoyolunda bir kamyon, dorsesinin üst geçide takılması sonucu yolda sıkıştı.
TEM'de üst geçide sıkışan kamyon faciaya neden olacaktı
TEM'de Zincirleme Kaza: 6 Araç
Birbirine Girdi
Üstgeçide Takılan Kamyon Zincirleme Kazaya Sebep Oldu İSTANBUL - TEM otoyolunda bir kamyon, dorsesinin üst geçide takılması sonucu yolda sıkıştı. Bu sırada diğer araçlar da yolda dururken,trafiğin durduğunu fark edemeyen bir tır yoldaki araçlara ve kamyona çarptı. 6 aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu trafik normale döndü.
TEM otoyolu Sultanbeyli
mevkisinde öğle saatlerinde 6 aracın çarpışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Yol üzerinden ilerleyen bir kamyon, dorsenin üst geçide takılması sonucu yolda kaldı. Arkadan gelen diğer araçlar da kamyonu fark ederek durdular ve dörtlülerini yaktılar. O sırada yolda ilerleyen bir TIR aracı duramayarak önündeki araçlara çarptı. 6 aracın çarpışması sonucu oluşan zincirleme kazada can kaybı veya herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafik kilitlendi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri duruma müdahale ettiler. Kaza yapan araçların yoldan çekişmesiyle trafik akışı normale döndü.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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