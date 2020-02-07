TEM'de yanan kamyon nedeniyle otoyol 1 saat ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa TEM'de yanan kamyon nedeniyle otoyol 1 saat ulaşıma kapatıldı - Son Dakika

TEM'de yanan kamyon nedeniyle otoyol 1 saat ulaşıma kapatıldı

1 saat önce

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

TEM'de yanan kamyon nedeniyle otoyol 1 saat ulaşıma kapatıldı, System.String[]

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle otoyolun Ankara istikameti 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Göksel Akyürek idaresindeki 27 L 2945 plakalı kamyonda, Bolu Dağı Tüneli'ne yaklaşık 2 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyondan dumanlar yükseldiğini gören sürücü Akyürek, hızla araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen Bolu ve Kaynaşlı belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında, kamyonda kullanılamaz hale geldi.


Yangın nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlası ve yanan kamyonun yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü. - BOLU

TEM Otoyolu, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
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