Tem'de Yol Kenarındaki Tencereden Patlayıcı Çıktı (1)

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktıSarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi.

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde yol kenarına bırakılan tencerenin içinden el yapımı patlayıcı çıktı



Sarıyer TEM Otoyolu Seyrantepe Mevkii Edirne istikametindeki şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Yeşillik alanda bulunan şüpheli paketlerden biri fünye ile patlatıldı. Yol tamamen trafiğe kapatılırken, bomba imha uzmanları tarafından ikinci bir şüpheli paket bulundu. İkinci şüpheli pakette incelendi. İncelemenin tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı. Polisin yaptığı inceleme sonrası paketlerdeki bir tencereden el yapımı patlayıcı çıktığı öğrenildi.



- İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Tem Otoyolunda Şüpheli Paket Alarmı (1)

Seyrantepe Tem Otoyolu Kenarında İncelenen Şüpheli Paketten El Yapımı Patlayıcı ve Bomba...

Yeni Zelanda'daki Saldırıdan Yaralı Kurtulan Türk Vatandaşı Konuştu

Üreticinin Beklediği Tarih Açıklandı! Paralar Ay Sonu Hesapta Olacak