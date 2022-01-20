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TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti- Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldü - Son Dakika

TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti- Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldü

20.01.2022 02:15

TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldüİSTANBUL Bağcılar'da TEM'de yol verme tartışması sırasında bir sürücü, önündeki araca hafif şekilde vurdu.

TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti

Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldü

İSTANBUL Bağcılar'da TEM'de yol verme tartışması sırasında bir sürücü, önündeki araca hafif şekilde vurdu. Ardından sürücüye yanıt vermek için aracından inen şahıs bir taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay Bağcılar TEM otoyolu İstoç mevkiinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 UIG 48 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Nedim Şenocak ile bir sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada sırasında arkadaki otomobil sürücüsü, Şenocak'ın aracına hafif bir şekilde vurdu. Tartıştığı kişinin yanına gitmek için aracından inen Şenocak'a o sırada seyir halinde olan bir taksi çarptı. Taksi ve Şenocak'ın tartıştığı sürücü olay yerinden kaçarken, talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığıldı. Otomobilde bulunan Şenocak'ın eşi gördüğü manzara karşısında dehşete kapılarak gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şenocak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, kaza nedeniyle trafikte de bir süre yoğunluk yaşandı. Şenocak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Görgü tanıkları, "Arkadan gelen bir araç vurdu. Bırakıp kaçtılar. Bu kadar mı insanın vicdanı yok" dedi.

TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti- Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldü
TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti- Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldü
TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti- Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldü

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TEM Otoyolu, Bağcılar, Taksi, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti- Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEM'de yol verme tartışması faciayla bitti- Çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü taksinin çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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