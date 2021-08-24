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TEM'de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika

TEM'de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

24.08.2021 00:55

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü, tır ve kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü, tır ve kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan tır sürücüsünü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri çıkarttı.

Kaza, Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu Çenedere Viyadüğünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Erhan Ş. idaresindeki 34 NB 449 plakalı Iveco marka kamyonet, bir anda arızalanarak durdu. Aynı istikamette seyir halinde olan Hasan Ali B. idaresindeki 64 BE 895 plakalı tır, duran kamyonete çarpmamak için yavaşlayan sürücüsü öğrenilemeyen 66 AAD 983 plakalı Mercedes marka şehirlerarası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan yolcu otobüsü de arızalanan kamyonete çarptı. Kazada tır sürücüsü Hasan Ali B., kupa kısmında sıkışarak yaralandı.

Yaralı tır sürücüsünü itfaiye ekipleri kurtardı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı tır sürücüsü Hasan Ali B., sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Ali B., hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda yoğunluk oluştu

Kazada maddi hasarın meydana geldiği yolcu otobüsünde bulunan yolcular ise farklı bir firmaya ait yolcu otobüsüne bindirilerek Kocaeli Şehirlerarası Yolcu Terminaline götürüldü. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlanabildiği Ankara istikametinde yoğunluk oluştu. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kazaya karışan araçların kaldırılması ile trafik normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

TEM'de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı
TEM'de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı

TEM Otoyolu, Kocaeli, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de yolcu otobüsünün de aralarında olduğu 3 araç birbirine girdi: 1 yaralı - Son Dakika


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