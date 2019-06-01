Son Dakika Haberleri: TEM'de yolcu servis minibüsü kaza yaptı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

TEM'de yolcu servis minibüsü kaza yaptı

55 dakika önce

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu servis minibüsü kaza yaptı.

TEM'de yolcu servis minibüsü kaza yaptı, System.String[]
TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolcu servis minibüsü kaza yaptı. Kaza'da minibüs şoförü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 006: 00 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Sultangazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Esenlerde bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarına yolcu almak için giden Medet A. Yönetimindeki 34 JGR 15 plakalı Yolcu servisi minibüsü, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, kaza sonrası servis minibüsü olay yerine çağrılan çekici ile kaldırıldı. Kaza esnasında yolcu servisi minibüsü içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 07:47 Kaynak: İHA
Edirne, TEM Otoyolu, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şişme trambolin rüzgarın etkisiyle ters devrildi: 3 çocuk ağır yaralandı Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi İstanbul trafiğinde tatil yoğunluğu başladı! İşte trafikteki son durum İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 08:42:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEM'de yolcu servis minibüsü kaza yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]