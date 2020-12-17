TEM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Sultanbeyli TEM otoyolu üzerinde, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya panelvan aracın çarpmasıyla 1 kişi hayatını kaybetti. Olayı izlemek isteyen sürücüler ise trafik akışını durdurarak kilometrelerce TEM otoyolunda kuyruk oluşturdular.

Kaza sabah saatlerinde Sultanbeyli TEM otoyolu Mecidiye mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan 34 DAR 693 plakalı Osman G. idaresindeki panelvan araç karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce havaya yükselerek yere düşerek feci şekilde can verdi. Diğer sürücülerin bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası TEM Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan sürücü Osman G. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olay yeri incelemenin yapmış olduğu çalışmalar sonucu hayatını kaybeden Mustafa K. cenaze aracına koyularak Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan olay yerini izlemek isteyen sürücüler trafik akışını durdurarak TEM otoyolunda kilometrelerce kuyruk oluşturdu. - İSTANBUL